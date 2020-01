Libia, Erdogan: se attacca ancora Haftar avrà lezione che merita

Roma, 14 gen. (askanews) - Dopo che il generale Khalifa Haftar non ha sottoscritto l'accordo di tregua negoziato dalla Turchia con la Russia, il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha minacciato:"Non esiteremo a dare ad Haftar la lezione che merita, se continua ad attaccare il governo legittimo e i nostri fratelli in Libia".Intanto, stando a quanto riportato dal ministero della Difesa russo, il generale libico ha detto di voler firmare l'intesa di cessate il fuoco con il governo di accordo nazionale di Tripoli, ma di aver bisogno di due giorni per discuterlo con i suoi uomini.