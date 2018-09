(Agenzia Vista) New York, 24 settembre 2018 Lo street artist Eduardo Kobra racconta il suo Einstein in bicicletta a New York Eduardo Kobra è un artista di strada brasiliano, famosi i suoi murales, di solito raffiguranti ritratti, realizzati con una tecnica di ripetizione di quadrati e triangoli creando così un effetto caleidoscopio. Lo abbiamo incontrato a New York e ci raccontato la sua ultima opera d'arte raffigurante Einstein in bicicletta Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev