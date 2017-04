Londra, il volto dell'uomo sospettato di attacco terroristico

Roma, (askanews) - Nelle immagini il volto dell'uomo arrestato nei pressi del Parlamento a Londra e sospettato di voler commettere "un atto di terrorismo".Il 27enne, trovato in possesso di diversi coltelli e accusato di detenzione d'armi, è stato arrestato sulla base del Terrorism Act ed è attualmente in custodia presso un commissariato del sud di Londra. Una vasta area della zona di Westminster è stata chiusa al traffico ed attualmente la polizia vi sta effettuando sopralluoghi e perquisizioni.Il 22 marzo un uomo ha lanciato la sua auto sulla folla sul ponte di Westminster prima di accoltellare e uccidere un poliziotto davanti al Parlamento. Nell'attacco sono morte in tutto cinque persone. Il suo autore, Khalid Masood, un cittadino britannico convertito all'islam, è stato abbattuto.