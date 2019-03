(Agenzia Vista) Metaponto (MT), 15 marzo 2019 M5S, Berlusconi: "Abbiamo il dovere di mandare via questi scappati di casa" "Noi abbiamo il dovere di mandare via di casa il Movimento 5 Stelle, anzi di mandare via questi scappati di casa, come li chiamo io". Queste le parole di Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, intervenuto ad un evento elettorale in vista delle elezioni regionali in Basilicata. fonte Facebook_Silvio Berlusconi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it