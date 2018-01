(Agenzia Vista) Pescara, 20 gennaio 2018 M5s, Di Battista media usano modello Spelacchio, chi ci critica va sempre in tv ''Nessuno parla dell'inchiesta che ha colpito Beppe Sala e tutti a parlare di Spelacchio per settimane intere. Questo e' il modello Spelacchio, quando qualcuno critica il Movimento 5 Stelle va in tv o escono i titoloni''. Queste le parole di Alessandro Di Battista, Deputato del Movimento 5 Stelle, parlando alla stampa durante il Villaggio Rousseau. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev