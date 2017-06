Macron-Schwarzenegger : make Our Planet Great Again il video selfie

(Agenzia Vista) Roma, 24 giugno 2017 The let's #MakeOurPlanetGreatAgain project takes form. Glad to work on it with @schwarzenegger. - questo il tweet del Presidente francese Emanuel Macron che ha incontrato l'ex Governatore della California e divo di Hollywood Arnold Schwarzenegger. "Sono qui con il presidente Macron per parlare di questioni ambientali e un futuro 'verde', h dettoe Schwarzenegger, "E ci impegneremo insieme per fare il pianeta grande di nuovo", ha aggiunto Macron, con un chiaro riferimento al 'tormentone' della campagna elettorale di Trump 'Make America Great Again". Un video-selfie a sorpresa del presidente francese contro il ritiro degli Usa dagli Accordi di Parigi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev