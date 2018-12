Magie, colori e installazioni, a Lione c'è il Festival delle luci

Roma, (askanews) - Spettacolari giochi di luce e colori a Lione, in Francia, per il Festival delle luci. Per quattro giorni, dal 6 al 9 dicembre, la città di notte si trasforma e incanta con i monumenti e i luoghi simbolo che si animano con illuminazioni, effeti speciali e decine di installazioni create da artisti famosi.Un evento spettacolare che attira visitatori da ogni parte del mondo e che ogni anno si arricchisce di nuovi eventi e spunti di creatività.La prima edizione del festival si fa risalire all'8 dicembre del 1852, quando gli abitanti accesero delle candele alle finestre per celebrare l'installazione della statua della Vergine Maria sulla collina di Fourvière.