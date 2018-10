Maltempo a Roma, Via dei Gordiani sommersa dai rifiuti, "Ci sono i frigoriferi per strada!"

(Agenzia Vista) Roma, 22 ottobre 2018 Un ondata di maltempo si è abbattuta su Roma, la forte pioggia che ha colpito la capitale ha letteralmente sommerso diverse vie, ribaltando cassonetti e spargendo rifiuti lungo le strade come testimonia il video in Via dei Gordiani. _Courtesy Facebook Daniele Leppe Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev