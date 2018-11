Roma (askanews) - "Assumo l'impegno alla sospensione in via straordinaria delle tasse e dei contributi per le azinede dei territori colpiti dal maltempo". Lo ha assicurato il ministro dello Sviluppo, Luigi Di Maio, al question time alla Camera in merito alle conseguenze sulle popolazioni colpite dal mal tempo. Di Maio ha anche aggiunto che ci saranno contatti con "il sistema bancario per agire sul lato dei mutui".