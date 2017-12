Maltempo Liguria, Toti: Allerta finita, 36 ore difficili ma abbiamo retto

(Agenzia Vista) Liguria, 12 dicembre 2017 Abbiamo passato 36 ore molto difficili, siamo stati accerchiati da mare e da cielo ma, per fortuna, ci sono stati solo danni materiali, segno che il lavoro svolto in questi anni è positivo". Il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, tira un sospiro di sollievo dopo l'ondata di maltempo con piogge alluvionali, 400 mm di picco, ma anche persistenti con media di 200 mm in alcune zone, con mareggiate con onde di 8 metri e il gelicidio che ha creato seri problemi al traffico ferroviario e stradale _ Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev