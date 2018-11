Maltempo, Mattarella: "Non farsi distrarre da polemiche artificiose e slogan semplicistici"

(Agenzia Vista) Biella, 10 novembre 2018 “Talvolta può affacciarsi un sentimento di frustrazione, che l'emergenza prevalga ogni volta sulla prevenzione, che le scorciatoie sembrano più attraenti della realizzazione di percorsi solidi, ma non possiamo e non dobbiamo lasciarci distrarre da polemiche artificiose o slogan semplicistici". Queste le parole del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Valle Mosso (Biella) per commemorare le 58 vittime dell'alluvione che colpì la zona nel 1968. _Courtesy Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev