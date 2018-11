(Agenzia Vista) Roma, 14 novembre 2018 Manovra, Bersani: "Governo vuole restare in Ue ma senza rispettare regole, non regge" "Questo Governo dice di voler restare nel condominio Ue ma non vuole rispettare le regole, è un ragionamento che non regge". Queste le parole di Pierluigi Bersani, onorevole di Liberi e Uguali, intervistato nei pressi di Montecitorio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it