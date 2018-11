Manovra, Bonafede: il governo va avanti per bene dei cittadini

Roma, (askanews) - "Mi aspetto che il governo, e sono certo, andrà avanti con determinazione. Questa è una manovra che serve ai cittadini italiani. Non possiamo fare a meno di una manovra che sia espansiva in termini di investimenti, e torni a puntare sul futuro del Paese ridando ai cittadini diritti progressivamente tolti negli anni".Così il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, ha commentato a Palermo le richieste della procedura d'infrazione contro l'Italia avanzate da alcuni paesi dell'Unione Europea per la manovra."Tutti sanno che in Italia non si può fare a meno di investire nella Giustizia - ha detto Bonafede - perché ci vanno di mezzo i diritti dei cittadini. Non è più pensabile che un cittadino stia in un tribunale per tutto il percorso di un processo per anni. Non è immaginabile un sistema di questo tipo. Il modo più concreto per intervenire è quindi investire. Quando parlo di 500 milioni per la Giustizia, i cittadini pensano a una cosa giusta. Tutti gli investimenti nella manovra sono di questo tipo, per tutelare i cittadini e rilanciare l'economia. Gli imprenditori quando vengono in Italia e anche gli italiani vogliono sapere quanto dura un processo. Stiamo investendo su questo".