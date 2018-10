(Agenzia Vista) Roma, 20 ottobre 2018 Manovra Conte Manina Trascrizione tecnica non rispettava accordo Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa con il Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, e il Ministro dell'Interno, Matteo Salvini, dopo il Consiglio dei Ministri. Cos' Conte: "E' stato raggiunto un accordo politico in zona Cesarini, poco prima di entrare in Cdm. E' successo spesso in passato che non ci fosse nemmeno un testo scritto. Questa volta sull'articolo 9, che non era presente nell'articolato originale con cui siamo entrati in riunione" il testo non c'era inizialmente. "Mi è stato portato questo foglio con l'articolo 9. Ovviamente se anche faccio leggere una norma di natura fiscale a un commercialista è molto complessa, ho preferito dunque io riassumere i termini dell'accordo politico raggiunto, riservandoci poi di valutare la trascrizione tecnica. Il problema è nato perché, dopo le opportune verifiche, ci siamo resi conto che non rispecchiava l'accordo politico, quindi c'è stato bisogno di questo passaggio che ha portato a un'ulteriore deliberazione del Cdm" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev