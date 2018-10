Manovra, Conte: "Con UE necessario dialogo senza pregiudizi, austerity non è piu la strada"

(Agenzia Vista) Roma, 16 ottobre 2018 "Negoziato per un nuovo e ambizioso bilancio in cui chiederemo di spendere meglio le risorse destinate a immigrazione e più risorse per la crescita. Ho già espresso necessità di avere un Europa più forte con attenzione al problema della povertà e divario territoriale. Andiamo a Bruxelles con una manovra economica di cui siamo orgogliosi e per cui intendiamo avviare dialogo senza pregiudizi. Siamo convinti che l’austerity non sia più la strada." Queste le parole del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ascoltato al Senato sulle comunicazioni in vista del Consiglio Europeo di ottobre 2018 a Bruxelles. Courtesy Web tv Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev