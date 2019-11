Manovra, Orfini (PD): “Non demonizziamo Renzi che fa proposte. Nessuno farà cadere Governo”

(Agenzia Vista) Roma, 13 novembre 2019 Manovra, Orfini (PD): “Non demonizziamo Renzi che fa proposte. Nessuno farà cadere” “Io sono alla mia seconda legislatura e come sempre sulla discussione per il bilancio vengono presentati molti emendamenti, è sempre stato così. Ogni forza di maggioranza ha le sue proposte, non demonizzo chi le fa. Ci deve essere solidarietà al momento del voto ed una discussione vera. Nessuno vuol far cadere il Governo sulla legge di bilancio”, così l’Onorevole, Matteo Orfini, fuori da Palazzo Montecitorio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it