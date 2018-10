(Agenzia Vista) Bruxelles, 17 ottobre 2018 “La commissione europea non dovrebbe pronunciarsi, dovrebbe leggere il documento e esprimersi dopo. Battute e polemiche non fanno bene ne all’Europa ne all’Italia. Quello che conta è la sostanza della manovra. In questa fase sarebbe meglio che tutti.” Queste le parole del Presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani a margine della conferenza stampa durante l’Euro Summit a Bruxelles. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it