(Agenzia Vista) Piacenza, 11 gennaio 2018 Lombardia Notizie Maroni: Salvini mi vuole ricandidato? non commento, anche perche' e' milanista come me ''Per me dopo tanti anni di Costituzione si possono rivedere anche i confini delle Regioni, in modo da rispendere di piu' alle esigenze dei territori''. Queste le parole di Roberto Maroni, presidente della Regione Lombardia, durante una conferenza stampa sul tema autonomie regionali. courtesy_Lombardia Notizie Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev