(Agenzia Vista) Roma, 17 novembre 2018 Martina Congresso non sia un fine ma un mezzo Al via l'assembela del Pd convocata per prendere atto delle dimissioni del segretario Maurizio Martina e per fissare la data del congresso. L'intervento di Maurizio Martina: "Un congresso puo' essere uno strumento utile per parlare prima di tutto al paese, dipende solo da noi, uno strumento in astratto non dice nulla, dipende dalle persone che si mettono in moto e utilizzano questo strumento. Il congresso non e' un fine, e' un mezzo" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev