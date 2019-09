(Agenzia Vista) L'Aquila, 16 settembre 2019 Mattarella a L'Aquila depone fiore su Pietra del Ricordo per il sisma del 2009 Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella depone un fiore sulla 'Pietra del Ricordo' per il sisma del 2009 a L'Aquila in occasione della cerimonia di inizio anno scolastico. Fonte: Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev