Mattarella a L'Aquila per inaugurazione chiesa delle Anime Sante

L'Aquila (askanews) - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha visitato nella mattina del 6 dicembre 2018 l'Aquila, in occasione della "Festa della rinascita" organizzata per inaugurare la chiesa delle "Anime Sante", danneggiata gravemente dal terremoto e restaurata anche grazie al contributo del Governo francese che rispose all'appello lanciato dall'ex premier Silvio Berlusconi durante il G8 aquilano del 2009.Mattarella ha sfogliato l'album con le foto delle 309 vittime del sisma del 6 aprile 2009, davanti a una folla commossa ed è andato via lasciando un messaggio di rinascita ai tanti presenti e ai bambini che hanno fatto volare in cielo migliaia di palloncini neri e Verdi.Ha aperto la giornata di festa il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi e ha ringraziato tutti il presidente vicario della Regione Abruzzo Giovanni Lolli."Oggi è un giorno speciale. Tanto sì è fatto e tanto c'è ancora da fare - ha dello Lolli- a noi il terremoto oltre a toglierci amici e cari ha rischiato di toglierci l'identità, l'identità di aquilani".