Mattarella al Salone Nautico di Genova, accolto da bimbi sfollati

Genova (askanews) - E' durata circa un'ora la visita del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Salone Nautico di Genova. Si è trattato della prima visita ufficiale di un capo dello Stato alla kermesse genovese, dopo la visita in forma privata del presidente Cossiga nel 1986.Mattarella è arrivato via mare intorno nell'area fieristica del capoluogo ligure a bordo di una motovedetta della Guardia di Finanza, accompagnato dal sindaco di Genova, Marco Bucci, e dal governatore Giovanni Toti.Ad accoglierlo, oltre alla presidente di Ucina Confindustria Nautica Carla Demaria, una delegazione di studenti delle scuole elementari e medie, dei quartieri di Certosa e Sampierdarena, tra cui alcuni bambini sfollati dalle proprie abitazioni dopo il crollo di Ponte Morandi e alcuni alunni della scuola di Campomorone frequentata da Samuele, la più giovane vittima della tragedia. Il capo dello Stato ha visitato alcuni stand all'interno del padiglione B, per poi raggiungere la banchina dove sono ormeggiati i super yacht.