Mattarella: "In Italia serve uno sforzo unitario, no a divisioni"

Roma (askanews) - Nel Paese serve "uno sforzo unitario e comune che dimostra come la buona parola debba unire e non separare e allontanare, questo è raffigurato in modo emblematici dalle immagini dei soccorritori che in questi giorni hanno salvato vite umane tra muraglie di neve e con pericolo per se stessi". Lo ha detto il presidente della Repubblica SergioMattarella prendendo la parola per l'inaugurazione dell'anno accademico all'Università Tor Vergata. Il Capo dello Stato ha rivolto un pensiero a quanto sta accadendo in Italia e ha sottolineato l'importanza di un "tessuto repubblicano" che veda il Paese unito nei momenti di difficoltà.Il Capo dello Stato, poi, richiamando un passaggio della lectio magistralis del professor Ivano Dionigi, ha sottolineato la differenza tra "popolo imperiale e popolo repubblicano".Quest'ultimo è "composto da persone che hanno spirito critico, che contribuiscono al vivere collettivo, che sono, appunto, protagonisti della res publica". "Le immagini dei soccorritori sono un esempio di popolo repubblicano - ha concluso Mattarella ricordando l'importanza di un Paese unito davanti alle recenti calamità - un tessuto di comunità che il nostro Paese deve essere, e capace di essere, nei momenti particolari".