Mattarella in visita di Stato in Irlanda, l'arrivo a Dublino

Dublino (askanews) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è in visita di Stato in Irlanda. Il capo dello Stato è atterrato all'aeroporto internazionale di Dublino.In agenda gli incontri con il primo ministro, Leo Varadkar, con i Presidenti della Camera Bassa e del Senato, Sean o Fearghail e Denis O'Donovan, con il Sindaco, Micheal Mac Donncha.Il 15 febbraio il Presidente Mattarella visiterà il Trinity College e incontrerà una rappresentanza della collettività italiana presente in Irlanda.Il Capo dello Stato è accompagnato dal Ministro degli Affari Esteri e alla Cooperazione Internazionale, Angelino Alfano.