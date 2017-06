(Agenzia Vista) Napoli, 24 giugno 2017 Anche a Napoli sfilata per i diritti della comunità LGBT con il Mediterranean Pride. Lungo le strade della città si è snodata una parata colorata, in testa le principali assiciazioni per la difesa dei diritti civili. Presente il sindaco Luigi de Maistris. AltrimondiNews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev