Meloni in piazza: "Questo governo parte male"

Roma, 9 set. (askanews) - "Mi pare che questo governo parta male, perchè non si pone il problema dell'indignazione popolare". Lo ha detto Giorgia Meloni a margine della manifestazione indetta dal suo partito in piazza Montecitorio, in concomitanza con il voto di fiducia alla Camera del governo Conte.Sulla porta di Montecitorio chiusa la Meloni ha commentato che è dovuto a dei lavori ma ch è la metafora della distanza tra il potere e la gente. Poi ha aggiunto: "I 5 Stelle sono i più incredibili che dovevano aprire il palazzo come una scatoletta di tonno e adesso ha chiuso le porte e si è attaccato alle poltrone, ma non arriveranno alla fine della legislatura".