Merkel celebra i 100 anni del diritto di voto alle donne

Berlino (askanews) - La Cancelliera tedesca Angela Merkel ha preso parte alla cerimonia al Museo storico tedesco di Berlino per i 100 anni di diritto di voto delle donne in Germania.Il capo del governo tedesco ha ironizzato sul fatto che le donne sono meno rappresentate al Bundestag dopo le ultime elezioni del 2017 rispetto alla precedente legislatura: 30,9% oggi a fronte del 36,5% prima. "È esattamente la percentuale di donne che ha il parlamento del Sudan", ha ironizzato."Spero che diventi ovvio per uomini e donne condividere lavoro, educazione dei figli e faccende domestiche su un piano di parità - ha detto - e che nessuno sia costretto a svolgere un ruolo specifico a motivo del suo sesso. E non voglio che ci si metta altri cento anni, spero che non dovremo aspettare troppi anni per arrivarci".Cancelliere da 13 anni, Merkel è stata la prima donna eletta capo del partito dell'Unione cristiano democratica (Cdu) nel 2000, posto che abbandonerà a dicembre 2018, preludio al suo ritiro politico annunciato per il 2021.