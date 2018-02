(Agenzia Vista) Napoli, 14 febbraio 2018 Mezzogiorno, Orlando 100mila nuovi assunti in Pubblica Amministrazione e scuole a tempo pieno ''In questo momento sembra che l'unico problema del Paese sia la sicurezza. Invece in questi giorni dobbiamo parlare di programmi e di quello che vogliamo fare''. Queste le parole di Andrea Orlando, ministro della Giustizia, a margine di un incontro elettorale a sostegno del candidato PD a Napoli Marco Rossi Doria. AltrimondiNews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev