Michelangelo Pistoletto al museo Madre: "Napoli è un riferimento per tutto il Mediterraneo"

(Agenzia Vista) Napoli, 21 aprile 2018 Michelangelo Pistoletto: "Solo l'arte può scatenare un cambiamento nella società" "Io ho un rapporto quasi secolare con questa città, visto che sono molto anziano, ma per me Napoli è il punto di riferimento per tutto il Mediterraneo”. Queste le parole di Michelangelo Pistoletto, artista, pittore e scultore, a margine della presentazione del suo libro-manifesto “Ominiteismo e demopraxia”. Alla presentazione, ospitata dal Madre, museo d'arte contemporanea Donnaregina, hanno partecipato Laura Valente, Presidente della Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee, Andrea Viliani, Direttore del Madre, Tiziana De Tora e Marco Papa, organizzatori degli Happy Earth Days 2018. AltrimondiNews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev