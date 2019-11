(Agenzia Vista) Malta, 01 novembre 2019 Migranti, trasbordati sotto la tormenta su una motovedetta maltese 15 salvati da Open Arms "Con ore di ritardo, in piena tormenta, dopo aver atteso a lungo istruzioni da autorità maltesi, abbiamo finalmente potuto trasferire le persone a bordo openarms su motovedetta maltese. Che l'Europa sia un nuovo inizio per tutti voi!". Così si legge in un tweet di Open arms. Fonte: Twitter/opens Arms Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev