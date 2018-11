(Agenzia Vista) Roma, 15 novembre 2018 Minori Fico Paese investa serve cambio di passo culturale Save the Children ha presentato a Montecitorio l' ''Atlante dell'infanzia a rischio 2018 - Le periferie dei bambini'', con il presidente della Camera, Roberto Fico: "Sono cresciuto a Napoli, una città meravigliosa con sacche di povertà e di disagio molto forti che non riguardano solo le periferie. E' così in tante altre città perciò dico che ci vuole un cambio di mentalità assoluto, un cambio di passo culturale: il paese deve investire dove ci sono i problemi" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev