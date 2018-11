Modiano, sopravvisuto di Birkenau, ricorda arrivo in Germania "Fu nostro ultimo giorno di vita"

(Agenzia Vista) Germania, 08 novembre 2018 Sami Modiano, sopravvisuto di Birkenau, ricorda l'arrivo in Germania Non pensavamo che sarebbe stato il nostro ultimo giorno di vita Sami Modiano, sopravvissuto di Birkenau, ha raccontato ad alcuni visitatori italiani la sua storia, il suo viaggio verso i campi di concentramento e come lui, e tutti quelli che venivano deportati assieme a lui, ha vissuto questa orribile pagina della storia. fonte Facebook_Ivan Scalfarotto Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev