Morte Kim Jong Nam, polizia sospetta diplomatico Nordcoreano

Kuala Lumpur (askanews) - La polizia della Malesia che indaga sull'omicidio di Kim Jong Nam vuole interrogare un diplomatico di Pyongyang a Kuala Lumpur sospettato di essereimplicato nell'assassinio del fratellastro del leader nordcoreano Kim Jong Un. Inoltre, gli investigatori ritengono che le due ragazze arrestate, sapessero che si trattava di un attacco con veleno, nonostante si siano difese sostenendo di essere state ingaggiate per una candid camera.La polizia sospetta cinque cittadini nordcoreani e intende interrogarne altri tre nell'ambito delle indagini per l'assassinio del 13 febbraio all'aeroporto di Kuala Lumpur. Uno dei tre sospettati da sentire è un attaché dell'ambasciata nordcoreana, uno lavora per la compagnia aerea nordcoreana, ha spiegato ai giornalisti il capo della polizia, Khalid Abu Bakar."Abbiamo scritto all'ambasciatore per ottenere l'autorizzazione a interrogare queste due persone. Speriamo che l'ambasciata nordcoreana collabori e ci permetta di ascoltarli rapidamente. Altrimenti saremo costretti a convocarli".Khalid ha aggiunto che le due sospettate, la vietnamita Doan Thi Huong e l'indonesiana Siti Aishah, sono state addestrate per questo attacco.