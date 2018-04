Musumeci: "Mattarella ha espresso sua vicinanza a famiglia di Napolitano"

(Agenzia Vista) Roma, 25 aprile 2018 Musumeci: "Mattarella non ha incontrato Napolitano per non turbarne il recupero, ma ha espresso sua vicinanza alla famiglia". "Respira da solo, quindi si è interrotta la ventilazione meccanica", ma "la prognosi resta riservata". Lo ha affermato Francesco Musumeci, il chirurgo dell'ospedale San Camillo di Roma che ha operato nella notte il Presidente emerito Giorgio Napolitano per un problema all'aorta, ricordando che l'età del Presidente induce alla prudenza. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev