Nancy Pelosi batte ogni record e parla per 8 ore alla Camera Usa

Roma (askanews) - Sul podio per oltre otto ore, la leader di minoranza alla Camera Usa, Nancy Pelosi, ha stracciato tutti i record di durata di un discorso da almeno 108 anni. La massima esponente del partito democratico alla Camera, che a marzo compie 78 anni, ha cominciato a parlare alle 10.04 (orario di Washington) e ha terminato alle 18.11. Il suo intervento fiume è stato dedicato alla difesa dei Dreamers, gli immigrati figli di irregolari negli Stati Uniti. Un atto di ostruzionismo, che le è valso un passaggio alla storia degli speaker parlamentari.E' stata lei stessa ad annunciare il record. "Potrei restare qui altre 40 ore ma so che c'è da votare", ha detto. Dopo uno shutdown di tre giorni, il 22 gennaio i due partiti americani si sono messi d'accordo per finanziare le attività governative fino all'8 febbraio, a patto di aprire un dibattito sull'immigrazione, tema all'origine dello scontro.La combattiva leader di minoranza ha oscurato il precedente primato, il discorso di cinque ore e 15 minuti pronunciato da Champ Clark, rappresentante del Missouri.