(Agenzia Vista) Napoli, 10 dicembre 2017 Napoli - Fiorentina, Koulibaly: il tridente ha fenomeni che possono fare goal in ogni momento "Il tridente ha fenomeni che possono fare goal in ogni momento". E' quanto ha detto ai giornalisti Kalidou Koulibaly il senegalese difensore del Napoli dopo l'incontro con la Fiorentina valida per la sedicesima giornata di campionato. La gara si è conclusa a reti inviolate. AltrimondiNews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev