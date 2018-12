(Agenzia Vista) Roma, 11 dicembre 2018 Napolitano in aula al Senato va a parlare con Conte Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, riferisce in aula al Senato in vista del Consiglio europeo del 13 e 14 dicembre. Il presidente emerito della Repubblica Italiana e senatore a vita, Giorgio Napolitano, si è avvicinato a Conte durante la discussione generale in aula. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev