Negoziati su Brexit, Kurz: ci sarà un vertice speciale a novembre

Roma, (askanews) - Un "vertice speciale" sarà organizzato a novembre per concludere i difficili negoziati sui termini della Brexit tra Unione Europea e Regno Unito, che nelle intenzioni iniziali dovevano finire a metà ottobre. Lo ha confermato il cancelliere austriaco Sebastian Kurz a Salisburgo, a margine della riunione informale dei capi di stato e di governo dell'Ue."È stato trovato un accordo. Ci sarà infatti un vertice speciale a novembre, i capi di Stato e di Governo lo appoggeranno. Theresa May ha esposto già la sua posizione. Oggi i 27 dell'Ue discuteranno di questo".Il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, aveva indicato di voler proporre "metà novembre"; intanto, durante una cena informale, i leader europei e la premier britannica Theresa May si sono rimpallati la responsabilità di fare le ultime concessioni per chiudere i negoziati sul loro divorzio, previsto a fine marzo 2019.