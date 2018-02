New York Fashion Week, il movimento #metoo sale in passerella

New York (askanews) - Donne in passerella accompagnate da uomini che indossano una maschera con la faccia di un maiale. Sono modelle e persone dello show biz vittime di abusi o molestie sessuali pronte a portare la loro testimonianza per tenere alta l'attenzione sul movimento #metoo. "Questa è la settimana della moda, i riflettori sono qui. Noi stiamo facendo luce su queste donne che hanno vissuto cattive condotte sessuali", ha spiegato l'organizzatrice di questo evento, Myriam Chalek. "Non ho detto niente per un anno e mezzo", ha raccontato Susan Yin, vittima di abusi sessuali. "Ma essere qui e offrire una testmonianza aiuta a credere più in se stessi. Senza condividerla si resta imprigionati", ha concluso.