Newcastle, auto su folla dopo preghiere per la fine del Ramadan panico fra i fedeli

(Agenzia Vista) Newcastle, 25 giugno 2017 A Newcastle, nel nord dell'Inghilterra, un'auto ha investito la folla di fedeli musulmani all'uscita dalle preghiere per la festa di fine del Ramadan provocando feriti. Secondo i testimoni sarebbero almeno 7 i feriti, tra cui un bambino. La polizia di Newcastle ha escluso che l'episodio di oggi in cui un'auto ha investito un numero imprecisato di fedeli dopo le preghiere per la fine Ramadan vicino ad una moschea della città sia legato al terrorismo: lo riportano le edizioni online del giornale locale The Chronicle e del Daily Mail