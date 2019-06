No Grandi Navi a Venezia, i manifestanti sfilano a bordo delle barche nella Laguna

(Agenzia Vista) Venezia, 08 giugno 2019 No Grandi Navi a Venezia, in laguna i manifestanti sfilano a bordo delle barche Dopo l'incidente di qualche giorno fa, a Venezia i comitati e le associazioni del movimento 'No Grandi Navi' sfilano per la città per chiedere il divieto di accesso in laguna e nel Canale della Giudecca. Nei giorni scorsi i manifestanti hanno fatto sapere di voler sfilare in Piazza San Marco, poche ore dopo è arrivato il no del prefetto. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it