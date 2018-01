Nogarin indagato per alluvione Livorno si difende: penso sempre a quel giorno, ma vado avanti

(Agenzia Vista) Livorno, 16 gennaio 2018 Nogarin indagato per alluvione Livorno si difende in aula penso sempre a quel giorno Il sindaco di Livorno, Filippo Nogarin, nella sua breve comunicazione al Consiglio comunale sull'inchiesta per l'alluvione del 10 settembre scorso"Non passa giorno senza che io mi metta a pensare e ripensare a cosa sarebbe successo se avessi preso decisioni diverse nelle ore in cui veniva allestita la macchina per affrontare la fase dell'allerta meteo" / courtesy Italia7 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev