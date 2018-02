Olimpiadi, la performance delle cheerleader nordcoreane

Roma, (askanews) - La performance delle cheerleader nordcoreane all'Olympic Park di Gangneung, la seconda sede principale delle gare dei Giochi olimpici di PyeongChang.Ordinatissime e composte nella loro divisa bianca e rossa, tutte perfettamente in sincro, hanno attirato una folla di spettatori con la loro esibizione. Intorno alle ragazze c'è un alone di mistero, incuriosiscono.Sono arrivate in delegazione massiccia, oltre 200, ricordano le majorettes di un tempo e secondo la stampa sudcoreana sarebbero state scelte con criteri precisi, tra cui l'aspetto fisico e la vicinanza al Partito dei lavoratori.