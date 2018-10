Padoan: contro-manovra è una, con Renzi complementare a quella Pd

Firenze (askanews) - "Il gruppo di lavoro prodotto da Martina ha fatto una serie di proposte organiche. La nostra proposta è complementare, introduce misure macroeconomiche, alcune sono le stesse - come quelle per le famiglie -, abbiamo provato a essere più precisi e specifici". Lo ha detto il deputato ed ex ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan spiegando in una conferenza stampa a Firenze con Matteo Renzi la contro-manovra in sei proposte."Il governo rinvia forse al 2022 il saldo strutturale, noi lo facciamo scendere subito - ha aggiunto -. Un segnale chiaro per i mercati. Con più competenza, coraggio e decisione si può fare molto meglio per questo Paese". Insomma c'è "una sola contro-manovra" ha concluso Padoan che ha lavorato anche ai 5 punti presentati dal segretario Dem Maurizio Martina.