Pakistan, San Valentino vietato per "indecenza" a Islamabad

Islamabad (askanews) - San Valentino vietato per "indecenza". Un tribunale pachistano ha proibito i festeggiamenti pubblici per la festa degli innamorati nella capitale Islamabad. E' l'ultimo tentativo in ordine di tempo da parte delle autorità di vietare una ricorrenza che molti nella società islamica tradizionalista vedono come volgare e intrisa di valori occidentali. L'alta corte di Islamabad ha emesso la sentenza accogliendo un ricorso che dichiara che l'amore viene usato come una "copertura" per diffondere "immoralità, nudità e indecenza... contrarie ai nostri ricchi valori e tradizioni".La sentenza, accolta dal giubilo dei partiti islamisti, obbliga anche i media a smettere di promuovere la festa degli innamorati. Qualche ristorante a Islamabad continua ediffondere messaggi che pubblicizzano le promozioni di San Valentino, anche dopo l'annuncio del divieto. "Non siamo obbligati a rispettare la sentenza della corte. Non è una buona decisione, la gente deve fare ciò vuole", dice un fioraio.I preparativi sono sottotono nelle aree conservatrici, come a Peshawar, dove solo qualche negozio vende articoli a tema. San Valentino è invece sempre più popolare tra i giovanipachistani che colgono l'occasione per celebrare l'amore con biglietti, cioccolatini e regali alle loro dolci metà.