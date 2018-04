Papa Francesco: ''Preoccupato per ciò che sta accadendo in Nicaragua, cessino le violenze''

(Agenzia Vista) Roma, 22 aprile 2018 Papa Francesco Preoccupato per cio che sta accadendo in Nicaragua cessino le violenze Papa Francesco nel Regina Coeli della domenica: ''Sono preoccupato per quanto sta accadendo in questi giorni in Nicaragua, dove, in seguito a una protesta sociale, si sono verificati scontri, che hanno causato anche alcune vittime. Esprimo la mia vicinanza nella preghiera a quel Paese, e mi unisco ai Vescovi nel chiedere che cessi ogni violenza, si eviti un inutile spargimento di sangue e le questioni aperte siano risolte pacificamente e con senso di responsabilità" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev