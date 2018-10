(Agenzia Vista) Firenze, 20 ottobre 2018 PD, Nardella: "Basta veti, a Renzi come a chiunque altro, dobbiamo aprirci" "Basta veti, a Renzi come a chiunque altro, il partito deve essere in grado di aprirsi, se non capiamo questo è difficile andare avanti". Queste le parole di Dario Nardella, sindaco di Firenze, intervistato a margine della Leopolda 2018. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it