PD, Zingaretti: "Missione salvare democrazia, il 3 marzo tutti ai gazebo"

(Agenzia Vista) Roma, 10 dicembre 2018 "Questo governo governa, ma vediamo che non ce la fa, quello che manca è la ricostruzione di un'opposizione che non può che passare per un grande bagno di popolo. Anche a tutti coloro che sono arrabbiati, delusi e incerti dico 'Venite per cambiare'. Non si tratta solo di eleggere un segretario, ma di costruire un rapporto tra il Pd e gli italiani e ricostruire una grande speranza per questo Paese. Noi abbiamo una missione, salvare il Pd per salvare la democrazia italiana. Quindi faccio appello a tutti cittadini a mobilitarsi e venire ai gazebo il 3 marzo perchè quella giornata sarà importante per la democrazia”. Così Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio e candidato segretario del Pd, a margine della firma di un protocollo al Mise. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev