Periferie, Raggi: riqualificazione partira' con aggiudicazioni gare

(Agenzia Vista) Roma, 22 giugno 2017 Il sindaco di Roma, Virginia Raggi, e' stata al Municipio VI, quello di Tor Bella Monaca, dove, in una visita, ha ribadito l'impegno della giunta per riqualificare le periferie, ''ogni periferia deve diventare come un centro storico'' ha affermato la sindaca, che ha poi aggiunto ''La manutenzione stradale interessa tutta Roma. Quest'anno abbiamo impegnato 85 milioni e fatto i bandi di gara per rifare le strade. Non si chiamano piu' gli amici degli amici per tappare le buche ma si fanno gare''. courtesy_Teleroma56 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev