(Agenzia Vista) Brescia, 28 maggio 2017 In centinaia hanno partecipato alla manifestazione per commemorare il vittime dell'attentato fascista a piazza della Loggia nel 1974. I gruppi antifascisti, l'Anpi e i sindacati sono scesi per le strade della citta' lombarda a manifestare, in un corteo che si e' sciolto a piazza della Loggia, dopo una cerimonia di commemorazione. fonte Periscope_ANPIBrescia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev